Ушла в вечность украинская журналистка Инна Кузнецова

Об этом сообщила директор украинской редакции "Радио Свобода" Марьяна Драч в Facebook.

Инны Кузнецовой не стало сегодня, 16 сентября.

"Ушла в вечность до недавнего времени руководительница Киевского бюро Радио Свобода, многолетняя главная редактор Инна Кузнецова. В последнее время Инна тяжело болела. Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно", - написала Марьяна Драч.

Инна Кузнецова – корреспондентка, главная редактор. С 2000-х работала на Радио Эра, была его первой руководительницей. С 2009 года возглавила киевское бюро "Радио Свобода". Ведущая программ "Ваша свобода" и "Субботнее интервью". Она была одной из первых тримеров, которые вели прямые трансляции во время Революции Достоинства.

Коллектив Еспресо выражает искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти Инны Станиславовны Кузнецовой.