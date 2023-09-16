Ушла в вечность украинская журналистка Инна Кузнецова
В Вильнюсе скончалась руководительница Киевского бюро "Радио Свобода", журналистка Инна Кузнецова
Об этом сообщила директор украинской редакции "Радио Свобода" Марьяна Драч в Facebook.
Инны Кузнецовой не стало сегодня, 16 сентября.
"Ушла в вечность до недавнего времени руководительница Киевского бюро Радио Свобода, многолетняя главная редактор Инна Кузнецова. В последнее время Инна тяжело болела. Но весть о смерти застала врасплох, недавно Инна уже лучше себя чувствовала, мечтала вернуться на работу в Киев. У Инны много учеников и друзей. О дате прощания сообщим дополнительно", - написала Марьяна Драч.
Инна Кузнецова – корреспондентка, главная редактор. С 2000-х работала на Радио Эра, была его первой руководительницей. С 2009 года возглавила киевское бюро "Радио Свобода". Ведущая программ "Ваша свобода" и "Субботнее интервью". Она была одной из первых тримеров, которые вели прямые трансляции во время Революции Достоинства.
Коллектив Еспресо выражает искренние соболезнования по поводу преждевременной смерти Инны Станиславовны Кузнецовой.
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