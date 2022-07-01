"Ушел за русским кораблем": с 1 июля прекращен безвизовый режим между Украиной и Россией
1 июля вступило в силу решение правительства о прекращении безвизовых путешествий для россиян в Украину
Об этом напомнил глава Государственной пограничной службы Украины Андрей Дейнеко.
"Путешествия без визы – это привилегия для граждан развитых демократий, которые не убивают мирных людей и не посягают на суверенитет других государств. И Россия в этот список явно не попадает", – заметил глава ГПСУ.
Он добавил, что визовый режим также позволит усилить безопасность нашего государства, ведь отныне цель своей поездки в Украину каждому россиянину придется обосновывать заранее.
"Да хочу предупредить граждан эрефии: даже если получили визу, расслабляться не стоит! Это еще не гарантирует беспрепятственный въезд в Украину. Ведь владельцы визы должны отвечать и другим условиям пересечения украинской границы. И пограничники обязательно будут их проверять. А при наличии обоснованных оснований, виза будет отменена на месте", - подчеркнул Дейнеко.
- 17 июня Кабмин принял постановление , которым было прекращено действие соглашения с РФ о безвизе и, соответственно, введен визовый режим для граждан России.
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