Ушел из жизни украинский детский писатель Владимир Рутковский

Об этом сообщила исследовательница творчества Владимира Рутковского Наталья Марченко, передает Еспресо.TV.



Владимир Григорьевич жил в Одессе. Он до последних дней жизни писал произведения для детей и занимался Корнейчуковской премией. Мечтал "украинизировать" детских писателей Одессы и тщательно с этим работал.



Родился 18 апреля 1937 года в Черкасской области. Учился в Одесском политехническом институте. Печататься начал в 1959 году. Работал на Одесском суперфосфатном заводе, затем пошел в журналистику. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.



В литературе дебютировал как поэт (в наследии Владимира Рутковского семь поэтических сборников). Впрочем, писательскую славу и любовь читателей принесли произведения для детей и юношества - повести "Аннушка" (украинское издание - "Ганнуся", 2012), "Гості на мітлі", "Бухтик з тихого затону", "Канікули у Воронівці", "Намети над річкою", "Слуга баби-Яги"; повесть-легенда "Сторожова застава" (в начале 2021 года в свободном доступе появился фильм "Сторожевая застава", снятый по повести Рутковского ), книга очерков "Земля майстрів", пьеса-сказка "Прибульці", книга о немецкой оккупации во время Второй мировой войны "Потерчата", напоминает Читомо.



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Долгое время произведения Владимира Рутковского не были доступны украинскому читателю. В советское время писателя не раз обвиняли в украинском национализме; в Украине отказывались издавать его произведения, однако переведенные на русский принимали в печать в издательствах Москвы.



Так что в Украине Рутковский стал известен уже при независимости. Признание читателей ему принесла приключенческая трилогия о джуре козака Швайки, увидевшей свет в издательстве "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" на протяжении 2007-2010 годов. Именно за нее писатель получил в 2012 году Шевченковскую премию.



Лауреат многочисленных литературных наград, в том числе премий имени Леси Украинки, Николая Трублаини, Виктора Близнеца, рейтинга "ЛитАкцент года 2009" (за вторую книгу из трилогии "Джуры-характерники"), литературной премии "Книга года BBC 2011" "Сині води"), а также Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2012). На проценты от денежной части Шевченковской премии учредил частную награду в области детской литературы "Джури".



В 2018 году за книгу "Гості на мітлі" был включен в Почетные списки Андерсена.





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