Ушел из жизни единственный исследователь украинского подполья в годы Второй мировой войны на Донетчине Александр Добровольский
От перенесенного инсульта не стало историка из города Славянска Александра Добровольского
Об этом сегодня, 8 августа 2021 года, сообщили в соцсетях его друзья и близкие, информирует Еспресо.TV.
"Преждевременно ушел из жизни исследователь украинского националистического движения на Донетчине Сашко Добровольский. Единственный исследователь подпольного украинского движения времен немецкой оккупации 1941-43 годов", - пишет по этому поводу Дмитрий Торец .
По словам же Дениса Бигунова, 6 августа Александра госпитализированыли в больницу Славянска с "тяжелым инсультом":
"В результате внезапной болезни в больнице города Славянска умер исследователь деятельности украинского подполья на Донбассе ХХ в., Автор книг, сборников документов "ОУН в Донецкой области" (том I и II) Сашко Добровольский".
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