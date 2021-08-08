Ушел из жизни единственный исследователь украинского подполья в годы Второй мировой войны на Донетчине Александр Добровольский

Об этом сегодня, 8 августа 2021 года, сообщили в соцсетях его друзья и близкие, информирует Еспресо.TV.



"Преждевременно ушел из жизни исследователь украинского националистического движения на Донетчине Сашко Добровольский. Единственный исследователь подпольного украинского движения времен немецкой оккупации 1941-43 годов", - пишет по этому поводу Дмитрий Торец .



По словам же Дениса Бигунова, 6 августа Александра госпитализированыли в больницу Славянска с "тяжелым инсультом":



"В результате внезапной болезни в больнице города Славянска умер исследователь деятельности украинского подполья на Донбассе ХХ в., Автор книг, сборников документов "ОУН в Донецкой области" (том I и II) Сашко Добровольский".