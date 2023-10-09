Ушел из жизни дипломат и юрист-международник Владимир Василенко

Об этом информируют дочь Леся Василенко и народный депутат фракции "Европейская солидарность" Николай Княжицкий .

"Сегодня в 08:10 утра перестало биться сердце моего папы, Василенко Владимира Андреевича. Твое тело ушло на отдых. Твой дух продолжит жить. У нас – твоих детях, внуках, в поколениях украинцев, которых ты учил, вдохновлял и воспитывал. Ты прожил достойную, наполненную жизнь. Твой пример всегда будет опорой для меня!" – написала дочь в фейсбуке.

Фото: facebook Леся Василенко

Княжицкий отметил, что Василенко приложил едва ли не больше усилий для подготовки и принятия закона о применении украинского языка как государственного. Он также являлся автором первого проекта Декларации о суверенитете Украины.

Василенко представлял Украину на разных международных аренах, в частности, в Генеральной ассамблее ООН, Совете ООН по правам человека, Национальном антикоррупционном бюро Украины. Он также занимал должности посла Украины в Бенилюксе, ЕС, Великобритании и Ирландии.

Справочно. Владимир Василенко – выдающийся юрист и дипломат, родившийся в 1937 году в Киеве. Окончил юридический факультет Киевского университета им. Шевченко и аспирантуру по международному праву. Работал в Министерстве иностранных дел Украины как научный консультант по правовым вопросам в течение 20 лет, с 1972 по 1992 год. Василенко был одним из тех, кто составил Декларацию о суверенитете Украины в 1990 году и положил начало юридическому обеспечению экономической независимости Украины, далее продолжил работать над созданием окончательного варианта. Кроме того, в конце 80-х Владимир Василенко работал над созданием юридического фундамента украинской экономической независимости.

В 1992 году Василенко занялся дипломатией, заняв кресло посла в странах "Бенилюкс", а также выступая как представитель Украины в Североатлантическом альянсе и Европейском Союзе.

Он был послом Украины в Великобритании и Ирландии. Также участвовал в международном судебном процессе по Югославии как судья Генассамблеи ООН. В этом трибунале Василенко работал вплоть до 2005 года.

А с 2006 по 2010 год представлял Украину в совете Организации Объединенных Наций по правам человека.