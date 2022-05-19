Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга в "Медиацентре Украина".



Российские военные вывели из строя часть постов, измеряющих контроль радиационного состояния и полностью уничтожили новейшую лабораторию, аналогов которой нет в Европе, а также часть компьютерной техники.



В результате обстрелов выжжено 12 тысяч гектаров. Часть экосистемы утрачена навсегда.



После себя армия РФ оставила много взрывчатки и заминировала территорию.



Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов отметил, что за последние 20 лет это первый конфликт в мире с таким масштабным ущербом окружающей среде.

Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС, позже у МАГАТЭ пропала связь с системами мониторинга на ЧАЭС.

Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские зпхватчики покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.

Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС