Ущерб в Чернобыльской зоне в результате российского вторжения в настоящее время превышает 2.5 млрд гривен
Оккупанты полностью уничтожили новейшую лабораторию, аналогов которой нет в Европе, а также вывели из строя систему мониторинга радиационного состояния
Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец во время брифинга в "Медиацентре Украина".
Российские военные вывели из строя часть постов, измеряющих контроль радиационного состояния и полностью уничтожили новейшую лабораторию, аналогов которой нет в Европе, а также часть компьютерной техники.
В результате обстрелов выжжено 12 тысяч гектаров. Часть экосистемы утрачена навсегда.
После себя армия РФ оставила много взрывчатки и заминировала территорию.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов отметил, что за последние 20 лет это первый конфликт в мире с таким масштабным ущербом окружающей среде.
- Напомним, 24 февраля российские военные пытались захватить ЧАЭС, позже у МАГАТЭ пропала связь с системами мониторинга на ЧАЭС.
- Впоследствии россияне превратили ЧАЭС в военную базу. Они вырыли окопы в Рыжем лесу – наиболее загрязненной радиацией части Чернобыльской зоны и начали массово жаловаться на здоровье. А уже 31 марта российские зпхватчики покинули Чернобыльскую АЭС и ее город-спутник Славутич после неудачной попытки возвести фортификационные сооружения в Рыжем лесу.
- Также россияне уничтожили многолетний архив Чернобыльской АЭС
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