Ущерб в 432 млн грн: полиция расследует факт незаконной добычи более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых
В Хмельницкой области полиция разоблачила факт незаконной добычи гипса и известняка на земельном участке природно-заповедного фонда
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
"Правохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области разрабатывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась вне специального разрешения на пользование недрами и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений", - говорится в сообщении.
Предварительная оценка специалистов показала, что из месторождений добыли более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых. Этим государству нанесли убытки на сумму более 432 млн грн.
На территории предприятия и карьера правоохранители провели 10 обысков и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность.
"Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в пресс-службе.
Лицам, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу, грозит до шести лет лишения свободы.
- Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя прокурора Кировоградской области в совершении уголовного правонарушения за взяточничество и назначила ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.91Продажа 32.34
- Актуальное
- Важное