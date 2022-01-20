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Ущерб в 432 млн грн: полиция расследует факт незаконной добычи более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых

20 января, 2022 четверг
21:01
Криминал

В Хмельницкой области полиция разоблачила факт незаконной добычи гипса и известняка на земельном участке природно-заповедного фонда

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Правохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области разрабатывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась вне специального разрешения на пользование недрами и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений", - говорится в сообщении.

Предварительная оценка специалистов показала, что из месторождений добыли более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых. Этим государству нанесли убытки на сумму более 432 млн грн.



На территории предприятия и карьера правоохранители провели 10 обысков и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность.

"Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в пресс-службе.

Лицам, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу, грозит до шести лет лишения свободы.


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