Ущерб в 432 млн грн: полиция расследует факт незаконной добычи более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.



"Правохранители установили, что на участке площадью около пяти гектаров одно из предприятий области разрабатывало залежи гипса и известняка. Кроме того, добыча полезных ископаемых осуществлялась вне специального разрешения на пользование недрами и акта о предоставлении горного отвода для разработки месторождений", - говорится в сообщении.



Предварительная оценка специалистов показала, что из месторождений добыли более 30,5 тыс. тонн полезных ископаемых. Этим государству нанесли убытки на сумму более 432 млн грн.







На территории предприятия и карьера правоохранители провели 10 обысков и изъяли документы, подтверждающие незаконную деятельность.



"Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 197-1 (Самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство) и ч. 3 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр, незаконная добыча полезных ископаемых) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в пресс-службе.



Лицам, которые организовали, наладили и осуществляли незаконную добычу, грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор, которым признала виновным бывшего заместителя прокурора Кировоградской области в совершении уголовного правонарушения за взяточничество и назначила ему наказание в виде 6 лет лишения свободы.