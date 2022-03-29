English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная Экономика Ущерб Украины от войны с РФ составляет более $1 трлн, - Шмыгаль

Ущерб Украины от войны с РФ составляет более $1 трлн, - Шмыгаль

29 мартa, 2022 вторник
14:02
Экономика

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что потери Украины из-за полномасштабной российской агрессии составляют более $1 трлн

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, уже проведен экспертный подсчет ущерба от российской агрессии, а потери были структурированы.

"Первое. Прямой инфраструктурный ущерб. Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения. – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов , это более $270 млрд", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть которого будет работать через "Дию".

"Каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению. Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех нанесенных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил Шмыгаль.

Он продолжил, что проведены и подсчеты потерь украинской экономики.

"Вторая часть – подсчет потерь нашей экономики. Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам эта сумма составляет более $290 млрд", - констатировал премьер.

Также он подчеркнул, что подсчитаны и убытки, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе.

"Третья часть – убытки, полученные государством вследствие уменьшения ВВП в перспективе. До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны были приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", - сказал Шмыгаль.

В конечном итоге глава Кабмина подытожил, что общие потери Украины из-за развязанной Россией войны превышают $1 трлн.

"По первым двум частям ущерб по состоянию на начало марта - более $560 млрд. Это прямые потери. По третьей части - ущерб, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы - составляет более $1 трлн", - подытожил Шмыгаль.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
война с Россией
русская агрессия
убытки от войны с Россией
Денис Шмыгаль
Читайте также:
переговори України з Росією
28 мартa, 2022 понедельник
Россия готова отказаться от большинства ультиматумов в переговорах с Украиной, кроме вступления в НАТО, - Financial Times
Віталій Портников
27 мартa, 2022 воскресенье
Агрессия со стороны России не прекратится, пока Путин не объединит под флагом РФ всю территорию СССР, - Портников
Виктор Орбан
27 мартa, 2022 воскресенье
Украинцы просят полностью остановить венгерскую экономику, - Орбан отреагировал на просьбу отказаться от российских нефти и газа
Киев
+14°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.94
  • EUR
    Покупка 32.11
    Продажа 33.1
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
29 мартa
15:39
В Ирпене разрушены около 50% строений, - городской голова
15:33
Индия скупает российское подсолнечное масло, поскольку поставки из Украины прекращаются, - Reuters
15:30
Норвегия готова приютить 2,5 тысячи украинских беженцев из Молдовы
15:12
Российская делегация после переговоров заявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях
14:44
Песков
Ничего не меняется, просто за евро и доллары нужно купить рубли: В Кремле настаивают, чтобы европейцы платили за газ российской валютой
14:35
В Бердянске оккупанты под дулами автоматов пытались включить свою пропаганду, но провайдер отказался ее транслировать, - Герасимьюк
14:17
Обновлено
"Му*аки редкие - дождались, пока люди выйдут на работу, ударили": Виталий Ким сообщил об обстреле россиянами здания ОГА в Николаеве
14:16
В РФ из-за санкций срывается выполнение оборонного заказа, - украинская разведка
14:04
"НЕ спонсируйте убийство": Минцифры запустило кампанию по бойкоту российских и белорусских товаров
13:50
Порошенко эмоционально обратился к выехавшим в Грузию россиянам: не молчите, вам не удастся просто "пересидеть" эту войну
13:42
"Россияне почти проигнорировали юриспруденцию": Малюська назвал основные цели Украины в "юридической войне" против РФ
13:41
Кабмин
Кабмин сократил расходы бюджета более чем на 100 млрд грн, но обещает продолжать финансировать армию и зарплаты бюджетников полностью
13:33
Сергей Шойгу
Шойгу заявил, что РФ "существенно снизила потенциал ВСУ" и сосредоточится на "освобождении" Донбасса
13:26
В Стамбуле идут переговоры Украины с РФ
13:06
Лондонские таксисты объединились, чтобы помочь украинским беженцам
12:57
Подоляк
Гарантии безопасности для Украины, прекращение огня, гуманитарные вопросы и обращение с пленными: Подоляк рассказал о ходе переговоров с РФ
12:47
В боях под Харьковом 200-я отдельная мотострелковая бригада оккупантов потеряла две батальонно-тактические группы и командира бригады, - Генштаб
12:43
Усик узнал дату и место второго поединка против Джошуа
12:35
Оккупанты отдают приказы сравнивать с землей мирные населенные пункты, - СБУ
12:32
В Украину прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси для переговоров по ядерной безопасности
12:28
ЕС разработал план помощи украинским беженцам
12:25
Убирайся немедленно с украинской земли!, - Владимир Кличко обратился к Путину
12:08
Экоцид и нарушение обычаев войны, - прокуратура Ровенщины о ракетном ударе по нефтебазе
12:08
Обвиняют в укрывательстве украинских военных: на Запорожье оккупанты похитили журналистку
11:53
В Мариуполе погиб мастер спорта по водному поло Евгений Обединский, - горсовет
11:52
Кулеба призвал мир приравнять рашистский символ "Z" к свастике
11:32
Прогресс на переговорах в Стамбуле позволит устроить встречу Зеленского и Путина, - Эрдоган
11:27
Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, - глава ОГА
11:24
Глава ОВА Синегубов о ситуации в Харьковской области: ВСУ держат позиции, критической точкой остается Изюм
11:02
Россию и Беларусь выбросили из Международного союза биатлонистов
10:44
Чтобы не стать "соотечественниками": Теннисистка Костюк призвала всех переходить на украинский язык
10:23
Из Крыма на Николаев вылетела вражеская авиация – глава ОВА
10:18
Россию 31 марта лишат членства в ФИФА, - СМИ
10:13
Гуманитарные коридоры 29 марта: людей будут эвакуировать из Мариуполя, Мелитополя и Энергодара, - Верещук
09:59
Генштаб ВСУ: РФ с 24 февраля потеряла около 17 200 военных, 1710 бронемашин, 597 танков, 127 самолетов и 129 вертолетов
09:48
Кулеба о якобы угрозах Путина из-за записки от Зеленского: "Он может строить какие-то планы, но у нас есть свои – победа и освобождение территорий"
09:28
В Украине по меньшей мере 144 ребенка погибли, более 220 ранены с начала масштабной агрессии РФ, - Офис генпрокурора
09:10
За время масштабной агрессии россияне уничтожили более 60 храмов в 8 областях, - Генштаб ВСУ
09:10
Эксклюзив
В Ирпене проводятся зачистки: много растяжек, подозрение о минировании тел погибших горожан российскими оккупантами, - мэр города
08:41
Оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине, – глава РВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV