Ущерб Украины от войны с РФ составляет более $1 трлн, - Шмыгаль

Об этом Шмыгаль заявил в интервью Интерфакс-Украина.

По его словам, уже проведен экспертный подсчет ущерба от российской агрессии, а потери были структурированы.

"Первое. Прямой инфраструктурный ущерб. Это то, что мы потеряли в результате прямого разрушения. – мосты, дороги, жилье, здания, но эти цифры ежедневно растут. Сейчас наша оценка - около $120 млрд. Если с учетом военной инфраструктуры и других гражданских расходов , это более $270 млрд", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что для детального подсчета создан реестр утраченного имущества, часть которого будет работать через "Дию".

"Каждый человек сможет зарегистрировать потери, причиненные его домовладению. Мы будем иметь точный, почти бухгалтерский учет всех нанесенных убытков. Это стандартный подход к подобным случаям", - отметил Шмыгаль.

Он продолжил, что проведены и подсчеты потерь украинской экономики.

"Вторая часть – подсчет потерь нашей экономики. Это падение ВВП в расчете на месяцы, когда у нас будут продолжаться боевые действия. Это недополученная прибыль и не вложенные инвестиции наших предприятий. По нашим расчетам эта сумма составляет более $290 млрд", - констатировал премьер.



Также он подчеркнул, что подсчитаны и убытки, полученные государством в результате уменьшения ВВП в перспективе.

"Третья часть – убытки, полученные государством вследствие уменьшения ВВП в перспективе. До войны у нас были планы, как будет расти наша экономика. Теперь предприятия, которые должны были приносить государству доходы, разрушены. Поэтому после войны, конечно, будет существенная корректировка", - сказал Шмыгаль.

В конечном итоге глава Кабмина подытожил, что общие потери Украины из-за развязанной Россией войны превышают $1 трлн.

"По первым двум частям ущерб по состоянию на начало марта - более $560 млрд. Это прямые потери. По третьей части - ущерб, посчитанный косвенным способом, с учетом потерь в последующие годы - составляет более $1 трлн", - подытожил Шмыгаль.