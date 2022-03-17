Ущерб от оккупационных разрушений в Украине достиг уже $62,6 млрд, - Kиевская школа экономики
За неделю ущерб от разрушений инфраструктуры вырос на $8,3 млрд, свидетельствуют подсчеты аналитического подразделения Киевской школы экономики KSE Institute
Об этом говорится в релизе KSE Institute, который есть в наличии Еспресо.TV.
"За неделю ущерб, нанесенный инфраструктуре Украины в войне, которую начала Россия, выросли по меньшей мере на $8,3 млрд долларов. По состоянию на 17 марта эта сумма составляет 1,8 трлн гривен или $62,6 млрд", – отмечают аналитики подразделения КШЭ.
Они ссылаются на анализ данных, поступивших на портал " Россия заплатит " – туда каждый желающий может скачать информацию о нанесенных войной разрушениях.
По расчетам организации, с начала военной агрессии России в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 411 учебных заведений, 36 учреждений здравоохранения, 1600 жилых домов, 26 заводов/их складов, 15 аэропортов, 6 ТЭС/ГЭС и т.д.
Кроме того, разрушены более 15 тысяч км автомобильных дорог, 5 тысяч км железнодорожных путей, разрушены или выведены из строя 15 аэропортов, 350 мостов и мостовых переходов и т.д.
Впрочем, эти данные нельзя считать исчерпывающими, поскольку многие повреждения и разрушения еще не зафиксированы из-за отсутствия такой возможности, отмечают в KSE Institute.
Зеленский показал Конгрессу США видео последствий российской агрессии в Украине.
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