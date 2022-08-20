Ущерб Николаева от российских обстрелов достигает 813 млн грн, - Сенкевич

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"По состоянию на сегодняшний день российские оккупанты нанесли разрушения Николаеву более чем на 813 млн грн. Всего имеем около 250 поврежденных коммунальных объектов, среди которых детсады, школы, больницы, учреждения культуры и спорта", - сказал мэр.

По его словам, специалисты обработали около 1500 обращений от жильцов по поводу повреждений жилых домов и работают над тем, чтобы восстановить людям жилье.

Сенкевич добавил, что в ночь на 20 августа, в результате обстрела армии РФ, повреждения получили шесть жилых домов, в них выбито более 60 окон. По данным военной администрации, российские террористы нанесли удар по городу ракетами типа С-300.

Около 11:30 субботы, 20 августа 2022 года, россияне нанесли ракетный удар по городу Вознесенск Николаевской области. Одна ракета попала во двор жилого 5-этажного дома из силикатного кирпича.

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