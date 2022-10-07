"Ущерб невозможно возместить": пожар на острове Пасхи повредил знаменитые каменные идолы

Об этом сообщает BBC .

По словам заместителя министра культурного наследия Чили, точное количество поврежденных каменных статуй пока неизвестно.

"Пожар, вспыхнувший в понедельник, охватил почти 60 гектаров", - заявила чиновница из ведомства, занимающегося охраной памятников культуры, Каролина Перес Даттар.

Считают, что пожар возник умышленно. Район вокруг вулкана Рано-Рарака, где был сосредоточен огонь и являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, пострадал больше всего.

"Ущерб, причиненный пожаром, невозможно возместить", - сообщил мэр острова Педро Эдмундс.

Глава общины Мау Хенуа, которая занимается национальным парком, назвала пожар "неисправимым и с последствиями, которые вы не можете заметить".

В общей сложности на острове Пасхи около 1000 гигантских каменных статуй моаи. Они имеют большие каменные головы и достигают высоты около 4 м. Их вырезало полинезийское племя более 500 лет назад

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