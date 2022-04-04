Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, за неделю войны вырос на $5 млрд - Киевская школа экономики

Об этом со ссылкой на данные аналитического подразделения Киевской школы экономики (КШЭ) KSE Institute пишет "Интерфакс-Украина".



"По состоянию на 1 апреля общая сумма ущерба уже достигла более $68,2 млрд или почти 2 трлн грн", – сообщили аналитики KSE Institute, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".

За прошлую неделю оценка убытков выросла на $5 млрд.



С начала войны в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских заведений, 129 заводов и предприятий.



KSE Institute оценивает общий объем поврежденной/разрушенной жилой недвижимости почти в 26 млн кв. м.

Также в результате боевых действий пострадали по меньшей мере 54 админпостроек, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов, 2 порта, 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект.



Сообщить информацию об ущербе, нанесенном в результате войны против Украины, можно на портале здесь.

Информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах.



Напомним, в Украине в результате разрушены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов.