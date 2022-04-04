Ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре, за неделю войны вырос на $5 млрд - Киевская школа экономики
По состоянию на 1 апреля украинская инфраструктура получила ущерб от войны на $68,2 млрд, за неделю он вырос на $5 млрд
Об этом со ссылкой на данные аналитического подразделения Киевской школы экономики (КШЭ) KSE Institute пишет "Интерфакс-Украина".
"По состоянию на 1 апреля общая сумма ущерба уже достигла более $68,2 млрд или почти 2 трлн грн", – сообщили аналитики KSE Institute, ссылаясь на анализ данных в рамках проекта "Россия заплатит".
За прошлую неделю оценка убытков выросла на $5 млрд.
С начала войны в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 533 учебных заведения, 300 детских садов, 196 медицинских заведений, 129 заводов и предприятий.
KSE Institute оценивает общий объем поврежденной/разрушенной жилой недвижимости почти в 26 млн кв. м.
Также в результате боевых действий пострадали по меньшей мере 54 админпостроек, 266 мостов и мостовых переходов, 10 военных аэродромов, 8 аэропортов, 2 порта, 64 религиозных сооружения и 51 культурный объект.
Сообщить информацию об ущербе, нанесенном в результате войны против Украины, можно на портале здесь.
Информация будет использована украинским правительством в качестве доказательств в международных судах.
Напомним, в Украине в результате разрушены или повреждены около 6,8 тыс. жилых домов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.27Продажа 32.85
- Актуальное
- Важное