Об этом она рассказала в эфире Еспресо.

Амбасадорка по особым поручениям МИД Украины прокомментировала сообщение Bloomberg о похищении Россией украинского зерна на $1 млрд.

"Наши украинские эксперты считают эту цифру от Bloomberg заниженной. Однако здесь могла идти речь только об украденной пшенице с оккупированных территорий. А если говорить в целом о украденном зерно и о территориях, которые уже деоккупированы, то я думаю, что эти убытки можем смело оценивать как минимум $2 млрд. По моему мнению, оценка убытков в $1 млрд – это слишком низкая цифра", - отметила посол.

Ольга Трофимцева подчеркнула, что убытки подсчитываются не только по потерям трейдеров, а также компаниям как с большим производством, так и маленьким фермерам.

"На временно оккупированных территориях находятся разного размера производители, которые пока никак не могут восстановить эти убытки. Если говорить о воровстве зерна оккупантами, то мы говорим, что надо все фиксировать, чтобы документально представлять информацию о том, что происходило во время оккупации в хозяйственной". деятельности производителей Сейчас идет уже третье крупное международное расследование, которое показывает не только количество украденного зерна, а благодаря современным технологиям, нам известно, какими кораблями, маршрутами пыталась вывозить Россия украинское зерно, поэтому считаю, что доказательств у нас более чем достаточно. Абсолютная уверена, что будет отвечать не только Россия, но и участвующие компании", - подытожила Трофимцева.

28 ноября стало известно, что Россия вывезла из временно оккупированного Старобельска Луганской области 900 тонн зерна .

. 3 декабря в Bloomberg сообщили, что Россия украла украинскую пшеницу на минимум $1 млрд.

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