Ущерб на миллионы тонн: Директор Центра транспортных стратегий Вовк прокомментировал ситуацию с перевозкой товаров временным морским коридором

Об этом стало известно из эфира телеканала "Еспресо".

"Грубо говоря – это не только зерновой коридор. Если говорить очень грубо, то, например в прошлом году, плюс/минус мы перевезли через морские порты около 59 млн тонн – это больше, чем вдвое меньше, чем мы в среднем переваливали через порты в условно мирные годы 2020-й или 2021-й, когда мы в среднем перегружали около 150 млн тонн", - отметил Вовк.

Он обратил внимание на то, что у Украины двукратное падение было зафиксировано в прошлом году, но это преимущественно были только зерновые грузы, потому что в феврале, с началом активных боевых действий, "все остальные грузы стали на стоп".

"Сейчас мы имеем осторожный оптимизм. Если смотреть последнюю информацию - 62 судна на вход и на выход 37 судов. Это о том, что мы сможем восстановить наше судоходство в полном объеме по всем группам грузов и по всем группам товаров. Это положительный сигнал", – заметил директор Центра транспортных стратегий.

Что известно о работе зернового коридора

17 июля Россия объявила о прекращении действия зернового соглашения. В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил, что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. 12 августа в Украине открыли регистрацию торговых судов и их владельцев, готовых проходить временными маршрутами в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия зернового соглашения.

По состоянию на начало октября все три черноморских порта Украины - "Одесса", "Южный" и "Черноморск" - вопреки угрозам России, возобновили прием судов для экспорта зерна.

Вице-премьер по восстановлению Украины Александр Кубраков заявил, что через новый зерновой коридор наша страна экспортировала почти 1,5 млн тонн зерна, однако для восстановления экономики необходимы глубоководные черноморские порты.

26 октября Мининфраструктуры опровергло информацию о приостановке работы временного зернового коридора в Черном море. В министерстве заявили, что украинские порты продолжают обрабатывать суда.