Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, военная часть и швейная фабрика в 2022 году заключили договор на поставку формы для военных подразделений Сил территориальной обороны.

"Условия договора предусматривали поставки ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость договоров составляла 35 млн гривен. Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме свыше 5 млн гривен, а впоследствии остальные средства согласно договорам", - говорится в сообщении.

Эксперты установили, что заказанная военная форма оказалась ненадлежащего качества, поэтому ее использовать не могут.

Директору частной фирмы сообщили о подозрении в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для военнослужащих (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие лица причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.

В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию прокуратуры. Там подчеркнули, что оборонное ведомство не осуществляло закупку формы для подразделения ТрО ВСУ, в отношении которой проводится расследование.

"Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки (определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и сопровождению выполнения технических условий) не привлекались", - указали в Минобороны.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.