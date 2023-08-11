Ущерб на 35 млн грн: директора швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ. В Минобороны отреагировали
Директора частной швейной фабрики подозревают в поставке некачественной формы для ВСУ: сумма нанесенного ущерба достигает 35 миллионов гривен. В Министерстве обороны отреагировали
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.
По данным следствия, военная часть и швейная фабрика в 2022 году заключили договор на поставку формы для военных подразделений Сил территориальной обороны.
"Условия договора предусматривали поставки ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, а также летних полевых костюмов. Общая стоимость договоров составляла 35 млн гривен. Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату в сумме свыше 5 млн гривен, а впоследствии остальные средства согласно договорам", - говорится в сообщении.
Эксперты установили, что заказанная военная форма оказалась ненадлежащего качества, поэтому ее использовать не могут.
Директору частной фирмы сообщили о подозрении в завладении средствами, выделяемыми на закупку форменной одежды для военнослужащих (ч. 5 ст. 191 УК Украины). В настоящее время решают вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Следственные действия в уголовном производстве продолжаются, устанавливаются другие лица причастные к совершению преступления, в частности, среди военных должностных лиц. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества", - добавили в прокуратуре.
В Министерстве обороны Украины отреагировали на информацию прокуратуры. Там подчеркнули, что оборонное ведомство не осуществляло закупку формы для подразделения ТрО ВСУ, в отношении которой проводится расследование.
"Подразделения Министерства обороны к данному процессу закупки (определению потребности, поиску исполнителя, заключению договора и сопровождению выполнения технических условий) не привлекались", - указали в Минобороны.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 10 августа журналисты DT.UA. заявили о новых фактах коррупции в Минобороны. По их данным, осенью 2022 года Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для военных. На самом деле в Украину направились "камуфляжные куртки", которые по дороге переоформили как "зимние воздухозащитные" – почти втрое дороже.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.68
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное