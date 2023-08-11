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Ущерб на 2,69 млн грн: в Одесской области главу райсовета подозревают в похищении катера Госэкоинспекции

11 августа, 2023 пятница
16:38
Криминал

В Одесской области задержали депутата и председателя одного из районных советов из-за кражи катера Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа стоимостью более 2,6 миллиона гривен

Об этом сообщает полиция Одесской области.

По данным правоохранителей, мужчина, узнав о появлении в одном из одесских яхт-клубов скоростного катера с двумя подвесными двигателями в комплекте и автомобильным прицепом, принадлежащие Госэкоинспекции , решил похитить их.

Для этого подозреваемый уговорил инспектора Государственной экологической инспекции вывезти имущество за город на территорию рыбацкого комплекса якобы для сохранности во время войны.

"Чтобы создать видимость правомерности своих действий в яхт-клубе при вывозе катера, фигурант подыскал паспорт гражданина Украины, который владелец в свое время потерял, воспользовался им на контрольно-пропускном пункте и оставил расписку в получении госимущества, указав анкетные данные другого человека", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что таким образом депутат нанес материальный ущерб на общую сумму более 2 690 000 гривен.

Чиновника задержали и сообщили ему о подозрении по ч. 5 ст. 185 Уголовного кодекса. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Примечание: в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

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Украина
политика
Одещина
полиция
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