Ущерб на $1,5 млн: неудачно шантажировавшему российских партнеров экс-руководителю госпредприятия объявили подозрение
Из-за решения чиновника остановить транспортировку российского аммиака Международный коммерческий арбитраж взыскал 1,5 млн долларов с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему директору ГП "Укрхимтрансамиак" сообщено о подозрении в служебной халатности.
По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту и дал распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод. Таким образом чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра действующего в то время тарифа на предоставление услуг.
Однако вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов убытка с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия. Это решение было исполнено.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении ГУ ДЗНГ СБУ.
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