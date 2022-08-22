Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры бывшему директору ГП "Укрхимтрансамиак" сообщено о подозрении в служебной халатности.

По данным следствия, подозреваемый в 2016-2017 году совершил односторонний отказ от выполнения обязательств по контракту и дал распоряжение приостановить процесс транспортировки аммиака через аммиакопровод. Таким образом чиновник пытался повлиять на российское предприятие-производителя для пересмотра действующего в то время тарифа на предоставление услуг.

Однако вместо повышения тарифов на транспортировку аммиака, экс-директор достиг другого результата – вынесение Международным коммерческим арбитражным судом решения о взыскании 1,5 млн долларов убытка с ГП "Укрхимтрансаммиак" в пользу российского предприятия. Это решение было исполнено.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве, при оперативном сопровождении ГУ ДЗНГ СБУ.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb