Ущерб на 100 млн грн: САП и НАБУ объявили подозрение должностным лицам Энергоатома

Об этом сообщают прессслужба НАБУ и САП .

Следствие установило, что в декабре 2020 года между обособленным подразделением (ОП) "Атомпроектинжиниринг", которое входит в структуру ГП НАЭК "Энергоатом", и заранее определенной частной компанией в обход открытых торгов заключен договор по завершению строительства Централизованного хранилища отработанного ядер.

С целью завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом" дополнительными соглашениями цену договора подозреваемые увеличили втрое - с 421 млн грн до 1,497 млрд грн, в частности, прибавив к его условиям поставку оборудования системы радиационного контроля. Это оборудование компания-подрядчик закупила по рыночной стоимости, а затем в 2021 году реализовала ГП "НАЭК "Энергоатом" гораздо дороже. В результате этих действий ГП НАЭК "Энергоатом" переплатило около 100 млн грн.

Среди подозреваемых участников схемы: генеральный директор обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом"; начальник сметно-договорного отдела обособленного подразделения ГП НАЭК "Энергоатом"; руководитель частной компании, его заместитель и работник юридического отдела.

Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины. Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото: Прессслужба НАБУ

Примечание. Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.