Об этом информирует в фейсбуке министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Из-за действия россиян повреждены или разрушены почти 24 тыс. километров дорог, 305 мостов, 6,3 тыс. километров железнодорожных путей, заблокированы или оккупированы все морские порты. Прямые задокументированные убытки украинской инфраструктуры уже достигают почти 104 млрд долларов", - отметил Куб. .

Министр отметил, что уже начато восстановление страны там, где это возможно: "Нам удалось расчистить почти тысячу километров дорог, обустроить 41 временную переправу. Кроме того, по мере улучшения ситуации безопасности восстанавливаем железнодорожное сообщение между разными регионами страны".

На британско-украинском инфраструктурном саммите подписали меморандум об инфраструктурном восстановлении Украины. В партнерстве с британским бизнесом создана рабочая группа, работающая над восстановлением критической инфраструктуры Киевщины.

"Предложил британским партнерам провести следующий инфраструктурный саммит в Киеве, а также поблагодарил их за неуклонную поддержку в отражении российской агрессии. Рассчитываем, что британского бизнеса в Украине будет больше, особенно сейчас, когда украинская экономика нуждается в качественных инвестициях", - добавил министр.

По состоянию на 11 мая экономика Украины потеряла более $92 млрд из-за масштабной агрессии РФ, больше всего пострадали инфраструктура и недвижимость.