Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины .

Бывшему министру инфраструктуры Украины Андрею Пивоварскому сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (Злоупотребление властью или служебным положением).

По этой же статье подозревают бывшего заместителя Пивоварского, который был главой Тарифного совета Мининфраструктуры. Последнему о подозрении сообщили заочно, ведь его местонахождение не установлено.

По данным следствия, в июле 2015 года подозреваемые "помогли" в принятии приказа, позволявшего частным компаниям взимать половину ставки корабельного сбора с судов в морском порту "Южный". Этот приказ был издан, несмотря на то, что акватория порта является государственной собственностью и находится в пользовании АМПУ и право на собрание принадлежит исключительно госпредприятию.

"В то время как по закону взыскание такого сбора является исключительной прерогативой ГП как пользователя акватории порта, принадлежащего государству. При этом одним из бенефициарных владельцев упомянутых частных компаний оказалось лицо, подозреваемое НАБУ и САП в коррупции в ПАО "ГПЗКУ" и находящееся в розыске. и под санкциями СНБО", - уточняют в ведомстве.

По результатам экспертизы, только в течение 2017-2021 годов из-за незаконного приказа государство недополучило более 30 млн долларов.

"Расследование злоупотреблений в Мининфраструктуры детективы НАБУ начали осенью 2019 года, для чего истребовали материалы из СБУ и Нацполиции, когда те пытались закрыть соответствующие производства. С тех пор НАБУ неоднократно обращалось в Кабинет Министров, Министерство юстиции, Министерство инфраструктуры, ГП "АМПУ", действие незаконной схемы", - объясняют в НАБУ.

Сообщается, что ведомства не прислушались к Бюро, не отменили приказ и не подали иски о возвращении частными компаниями денег на корабельный сбор.

Справочно. Андрей Пивоварский – с 02.12.2014 года был министром инфраструктуры. 14 апреля 2016 года Верховная Рада отправила в отставку Кабинет министров во главе с Яценюком.