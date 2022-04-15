Ущерб "Энергоатому" за время полномасштабной войны достиг ₴35 млрд
За первые недели полномасштабной войны "Энергоатом" получил около 16 млрд грн убытков, сейчас это уже 35 млрд грн
Об этом в интервью Интерфакс рассказал исполняющий обязанности президента компании Петр Котин.
"Мы постоянно это считаем и добавляем. За первые недели мы имели примерно 16 млрд грн прямых и косвенных убытков. Сейчас они достигают уже примерно 35 млрд грн. Это и с учетом неплатежей", – отметил он.
По его словам, для персонала ЗАЭС "Энергоатом" ввел дополнительные 20% надбавки к зарплате. Ее насчитывают со дня захвата станции 4 марта.
Кроме того, Котин заявил, что от МАГАТЭ не ожидает "ничего особенного", а действия агентства назвал "нежеланием, неготовностью брать на себя ответственность со стороны руководства". Однако отметил, что МАГАТЭ все же предоставит определенную бесплатную помощь, в частности, выделит приборы радиационного контроля.
"Определенная безвозмездная помощь там формируется и будет представлена, это касается важных для нас гаджетов, например, приборов радиационного контроля, контроля доз облучения, других средств, полезных в период ликвидации аварий и минимизации их последствий", - рассказал Котин.
Также он добавил, что повышения цены на электроэнергию для населения Украины не будет.
- Напомним, руководитель Энергоатома Петр Котин ранее заявлял , что физическим присутствием на Запорожской и Чернобыльской АЭС российские захватчики шантажируют Украину и мир.
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Добавим, процессами взрывов на Запорожской АЭС управляют российские ядерщики.
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"Какие еще теракты нужны для решительных действий МАГАТЭ?" - Энергоатом заявил о подрыве оккупантами боеприпасов на Запорожской АЭС
- Недавно руководитель Энергоатома отметил, что на ЗАЭС захватчики продолжают делать свои укрепления, технически станция под контролем украинской стороны.
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