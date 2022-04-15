Ущерб "Энергоатому" за время полномасштабной войны достиг ₴35 млрд

Об этом в интервью Интерфакс рассказал исполняющий обязанности президента компании Петр Котин.

"‎Мы постоянно это считаем и добавляем. За первые недели мы имели примерно 16 млрд грн прямых и косвенных убытков. Сейчас они достигают уже примерно 35 млрд грн. Это и с учетом неплатежей", – отметил он.

По его словам, для персонала ЗАЭС "Энергоатом" ввел дополнительные 20% надбавки к зарплате. Ее насчитывают со дня захвата станции 4 марта.



Кроме того, Котин заявил, что от МАГАТЭ не ожидает "ничего особенного", а действия агентства назвал "нежеланием, неготовностью брать на себя ответственность со стороны руководства". Однако отметил, что МАГАТЭ все же предоставит определенную бесплатную помощь, в частности, выделит приборы радиационного контроля.



"Определенная безвозмездная помощь там формируется и будет представлена, это касается важных для нас гаджетов, например, приборов радиационного контроля, контроля доз облучения, других средств, полезных в период ликвидации аварий и минимизации их последствий", - рассказал Котин.



Также он добавил, что повышения цены на электроэнергию для населения Украины не будет.