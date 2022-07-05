Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".

"Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота" приняло решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года, в котором компания получила убыток по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) 34,5 млрд, а по РСБУ (4 стандарта бухгалтерского учета) рублей", - говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня стало известно, что акции Газпрома обрушились почти на треть – это следствие решения собрания акционеров не платить дивиденды. Деньги пойдут на налоги.

Акционеры подсанкционного Сбербанка также поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого 2021 года – в результате акции Сбербанка упали на 7%. В последний раз такое событие произошло в 2000 году.

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