Ущерб до 50 млрд рублей. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" тоже отказалась выплачивать дивиденды
Вслед за ключевыми компаниями России, Газпромом и Сбербанком, от выплаты дивидендов за 2021 год отказался гигант российской авиаиндустрии.
Об этом сообщает телеграмм-канал "Авиаторщина".
"Годовое общее собрание акционеров "Аэрофлота" приняло решение не выплачивать дивиденды по результатам 2021 финансового года, в котором компания получила убыток по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности) 34,5 млрд, а по РСБУ (4 стандарта бухгалтерского учета) рублей", - говорится в сообщении.
- Напомним, 30 июня стало известно, что акции Газпрома обрушились почти на треть – это следствие решения собрания акционеров не платить дивиденды. Деньги пойдут на налоги.
- Акционеры подсанкционного Сбербанка также поддержали рекомендацию наблюдательного совета не выплачивать дивиденды по итогам прошлого 2021 года – в результате акции Сбербанка упали на 7%. В последний раз такое событие произошло в 2000 году.
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