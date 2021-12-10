Ущерб более чем на полмиллиарда гривен: суд арестовал и. о. заместителя Труханова

Об этом сообщают ВАКС и НАБУ.



Имя подозреваемого назвала корреспондентка "Общественного", которая следила за процессом.



Брындак фигурирует в деле о незаконном завладении одесской землей. По этому делу также подозревается городской голова Одессы Геннадий Труханов.



Судья удовлетворил ходатайство прокурора и отменил предыдущую меру пресечения в виде залога. Если Брындак не внесет деньги, ему придется находиться под стражей как минимум до 7 февраля 2022 года.



Следствие установило, что в 2016-2019 годах община Одессы потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 гектара и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. По результатам экспертизы это привело к ущербу на 689 млн грн.



Кроме Труханова, подозреваемыми в деле являются еще ряд городских чиновников и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Труханову по этому делу избрали залог на 30 млн грн, который он заплатил.



Справка: Олег Брындак стал исполняющим обязанности городского головы после отставки с поста главы города Алексея Костусева в октябре 2013 года.

Напомним, 10 марта 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызвало шестерых руководителей политических партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, среди них - Олег Брындак, руководитель партии "Доверяй делам".

9 декабря Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника по подозрению в создании преступной группировки, укравшей у территориального общества Одессы почти 690 млн грн.