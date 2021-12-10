Ущерб более чем на полмиллиарда гривен: суд арестовал и. о. заместителя Труханова
Высший антикоррупционный суд назначил исполняющему обязанности заместителя городского головы Одессы Олегу Брындаку меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 24,9 млн грн залога
Об этом сообщают ВАКС и НАБУ.
Имя подозреваемого назвала корреспондентка "Общественного", которая следила за процессом.
Брындак фигурирует в деле о незаконном завладении одесской землей. По этому делу также подозревается городской голова Одессы Геннадий Труханов.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора и отменил предыдущую меру пресечения в виде залога. Если Брындак не внесет деньги, ему придется находиться под стражей как минимум до 7 февраля 2022 года.
Следствие установило, что в 2016-2019 годах община Одессы потеряла по меньшей мере шесть земельных участков общей площадью 15,9 гектара и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. По результатам экспертизы это привело к ущербу на 689 млн грн.
Кроме Труханова, подозреваемыми в деле являются еще ряд городских чиновников и одесский бизнесмен Владимир Галантерник. Труханову по этому делу избрали залог на 30 млн грн, который он заплатил.
Справка: Олег Брындак стал исполняющим обязанности городского головы после отставки с поста главы города Алексея Костусева в октябре 2013 года.
- Напомним, 10 марта 2021 года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции вызвало шестерых руководителей политических партий для дачи объяснений относительно возможных нарушений порядка представления финансовой отчетности, среди них - Олег Брындак, руководитель партии "Доверяй делам".
- 9 декабря Высший антикоррупционный суд заочно арестовал одесского бизнесмена Владимира Галантерника по подозрению в создании преступной группировки, укравшей у территориального общества Одессы почти 690 млн грн.
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