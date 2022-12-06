Ущерб более чем на 448 млрд грн. Из-за войны сотни гектаров земли Украины загрязнены вредными веществами
Сумма ущерба, нанесенного сотням гектаров украинских земель в результате загрязнения вредными веществами из-за полномасштабной войны, составляет 488,9 млрд грн
Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.
Так, по состоянию на 30 ноября в результате вооруженной агрессии России было загрязнено 291 826 950 м2 украинских земель. Засорено же 8099793440 м2 украинского грунта. Сумма причиненного ущерба составляет 488,9 млрд грн.
Загрязнение и засорение земель приводит к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ. Следствием этого является отсутствие урожая.
"Уничтожение украинских земель - это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды", - говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.
До начала полномасштабного вторжения России в Украину 20% сельскохозяйственных земель Украины подвергались существенной деградации. Уровень их распаханности достигал 53% и был одним из самых высоких в мире.
- 21 ноября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения ущерб от войны России против Украины на окружающую среду составляет 38 миллиардов евро.
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