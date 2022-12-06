Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Украины.

Так, по состоянию на 30 ноября в результате вооруженной агрессии России было загрязнено 291 826 950 м2 украинских земель. Засорено же 8099793440 м2 украинского грунта. Сумма причиненного ущерба составляет 488,9 млрд грн.

Загрязнение и засорение земель приводит к повреждению сельскохозяйственных угодий, невозможности проведения посевных работ. Следствием этого является отсутствие урожая.

"Уничтожение украинских земель - это преступление против окружающей среды Украины и проблема мирового масштаба, которая несет риски наступления продовольственного кризиса и невозможности обеспечения продовольственной безопасности для человечества в будущем. Враг должен нести полную ответственность за преступления против человечества и окружающей среды", - говорится в сообщении Государственной экологической инспекции.

До начала полномасштабного вторжения России в Украину 20% сельскохозяйственных земель Украины подвергались существенной деградации. Уровень их распаханности достигал 53% и был одним из самых высоких в мире.

21 ноября стало известно, что с начала полномасштабного вторжения ущерб от войны России против Украины на окружающую среду составляет 38 миллиардов евро.