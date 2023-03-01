Ущерб более чем на 3 млн грн: на мошенничестве под видом сбора денег для ВСУ разоблачили 10 злоумышленников
Правоохранители сообщили о подозрении 10 участникам злонамеренной организации: выдавая себя за представителей власти, они делали мошеннические сборы средств для ВСУ
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Нацполиции .
В Украине задержали 10 мошенников, которые от имени руководителей ОВА "собирали" средства для защитников: ущерб оценили более чем в 3 млн грн.
"Фигуранты присылали письма-просьбы поддержать ВСУ за подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли ловкачам от 10 до 100 тыс. грн", - отметили в Нацполиции.
Так, от деятельности мошенников пострадали не менее 58 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской.
"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику", - проинформировали в генпрокуратуре.
10 участникам преступной организации сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).
- Напомним, СБУ задержала предпринимателя из Черкасс, организовавшего схему продажи персональных данных украинцев российским спецслужбам.
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