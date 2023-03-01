Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и Нацполиции .

В Украине задержали 10 мошенников, которые от имени руководителей ОВА "собирали" средства для защитников: ущерб оценили более чем в 3 млн грн.

"Фигуранты присылали письма-просьбы поддержать ВСУ за подписями представителей власти. В зависимости от возможностей бизнесмены перечисляли ловкачам от 10 до 100 тыс. грн", - отметили в Нацполиции.

Так, от деятельности мошенников пострадали не менее 58 субъектов хозяйствования из Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Киевской, Тернопольской, Черкасской, Днепропетровской, Ровенской.

"В ходе обысков по местам жительства фигурантов изъяты поддельные письма от имени руководства областных военных администраций, SIM-карты, банковские карты, мобильные телефоны, компьютерную технику", - проинформировали в генпрокуратуре.

10 участникам преступной организации сообщено о подозрении в мошенничестве (ч. 1, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 190 УК Украины).