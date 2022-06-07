Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.



"Если говорить об инфраструктуре всего АПК (агропромышленный комплекс – ред.), то Украина понесла убытки в около 6 млрд США. А в целом недополучивший доход агросферы составляет около $20 млрд", - сказал он.



Агроэксперт добавил, что не стоит ожидать урожая, который мы ежегодно имели с Юга Украины. Ведь оккупанты запрещают вывозить овощи и фрукты на неоккупированные территории.



"Думаю, не стоит ожидать с оккупированных территорий овощи и фрукты, потому что недавно была информация, что предприниматели Запорожья были вынуждены сгноить урожай огурцов, ведь есть запрет на вывоз овощей и фруктов на неоккупированную территорию", - отметил Нивьевский.

В середине мая Запорожская ОВА сообщала, что фермеров областипринуждают захватчики в коллаборацию, создают условия, при которых работать они смогут только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb