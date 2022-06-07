Ущерб аграрному сектору из-за вторжения РФ уже достиг около $20 млрд, - агроэксперт Нивьевский
Вице-президент KSE по экономическому образованию, агроэксперт Олег Нивьевский убежден, украинская агросфера терпит большой ущерб из-за вторжения России
Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.
"Если говорить об инфраструктуре всего АПК (агропромышленный комплекс – ред.), то Украина понесла убытки в около 6 млрд США. А в целом недополучивший доход агросферы составляет около $20 млрд", - сказал он.
Агроэксперт добавил, что не стоит ожидать урожая, который мы ежегодно имели с Юга Украины. Ведь оккупанты запрещают вывозить овощи и фрукты на неоккупированные территории.
"Думаю, не стоит ожидать с оккупированных территорий овощи и фрукты, потому что недавно была информация, что предприниматели Запорожья были вынуждены сгноить урожай огурцов, ведь есть запрет на вывоз овощей и фруктов на неоккупированную территорию", - отметил Нивьевский.
- В середине мая Запорожская ОВА сообщала, что фермеров областипринуждают захватчики в коллаборацию, создают условия, при которых работать они смогут только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций
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