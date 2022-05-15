Об этом сообщили в отчете Запорожской ОВА.

"В районной больнице Мелитополя сейчас находятся раненые военнослужащие России с диагнозом "ущемление позвоночника". Россияне объясняют, что такую проблему получили в результате ношения бронежилетов и просят, чтобы их комиссовали после предоставленного лечения", - говорится в сообщении.

В Запорожской ОВА отмечают, что Украина уже одержала победу в моральном противостоянии с РФ.

"Когда твой враг не хочет воевать против тебя, это значит, что ты уже победил в моральном противостоянии. Нам осталось выиграть физическую войну и отодвинуть российских военных за границы Украины. Мы обязательно дойдем до этой цели - как бы сложно и трудно нам не было. Вместе победим! Слава Украине!", - пишут в ОВА.

14 мая стало известно, что фермеров Запорожской области принуждают к коллаборации, создают условия, при которых они смогут работать только при наличии "специальных разрешений" оккупационных администраций.

В поселке городского типа Каменка Пологовского района русские оккупанты превратили училище в тюрьму и держат там своих военных , которые отказываются воевать.

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