Об этом объявили во время встречи команды Действия с зам USAID Изобель Коулман и послом США Бриджит Бринк, информирует глава мин цифры Михаил Федоров.

"С первого дня Минцифры USAID — наш надежный партнер. Именно благодаря поддержке от агентства запустили приложение и портал Действие. А еще — десятки самых популярных услуг, которые вы получаете в несколько кликов. Усиление киберустойчивости Украины всегда было и является важной частью нашего сотрудничества. Вместе запускали багбаунти с призовым фондом в 1 млн долларов, чтобы этические хакеры обнаружили уязвимости Действия. Были лишь некритические баги. Это еще раз подтвердило, что Действие - самый защищенный государственный продукт", - отметил министр.

Также Михаил Федоров поблагодарил USAID за постоянную поддержку Украины и цифровые инициативы правительства.