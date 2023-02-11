USAID выделяет $60 млн на усиление кибербезопасности Украины
USAID выделяет $60 млн на усиление кибербезопасности Украины, чтобы все цифровые продукты стабильно работали и улучшилась защита объектов критической инфраструктуры от кибератак
Об этом объявили во время встречи команды Действия с зам USAID Изобель Коулман и послом США Бриджит Бринк, информирует глава мин цифры Михаил Федоров.
"С первого дня Минцифры USAID — наш надежный партнер. Именно благодаря поддержке от агентства запустили приложение и портал Действие. А еще — десятки самых популярных услуг, которые вы получаете в несколько кликов. Усиление киберустойчивости Украины всегда было и является важной частью нашего сотрудничества. Вместе запускали багбаунти с призовым фондом в 1 млн долларов, чтобы этические хакеры обнаружили уязвимости Действия. Были лишь некритические баги. Это еще раз подтвердило, что Действие - самый защищенный государственный продукт", - отметил министр.
Также Михаил Федоров поблагодарил USAID за постоянную поддержку Украины и цифровые инициативы правительства.
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