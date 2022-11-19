USAID выделило до $20 миллионов для программы "Зерно из Украины"
Агентство США по международному развитию направит до $20 миллионов для отправки украинского зерна наиболее уязвимым слоям населения мира
Об этом сообщает Посольство США в Украине.
Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) направляют до $20 миллионов на инициативу Владимира Зеленского "Зерно из Украины". О ней президент объявил во время саммита G20, продолжавшегося с 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.
"USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через Черноморскую зерновую инициативу", - говорится в пресс-релизе.
Агентство США по международному развитию также отчитывается о помощи украинским фермерам: USAID инвестировала $100 миллионов в инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина).
"AGRI-Украина поддерживает украинское сельскохозяйственное производство и экспорт. Инициатива сосредоточена на четырех областях, которые имеют чрезвычайно важное значение для поддержки сельскохозяйственного экспорта Украины и ее вклада в глобальную продовольственную безопасность: обеспечение важных ресурсов для фермеров", - объясняет USAID.
Дополнительно агентство стремится привлечь не менее 150 миллионов долларов "финансирования от других доноров, фондов и частного сектора".
- Напомним, 16 ноября сообщалось, что президент США Джо Байден попросил конгресс выделить более 37 млрд долларов экстренной помощи Украине.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил общую стоимость военной помощи Украине: она оценивается в 8 миллиардов евро.
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