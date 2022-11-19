USAID выделило до $20 миллионов для программы "Зерно из Украины"

Об этом сообщает Посольство США в Украине.

Соединенные Штаты через Агентство США по международному развитию (USAID) направляют до $20 миллионов на инициативу Владимира Зеленского "Зерно из Украины". О ней президент объявил во время саммита G20, продолжавшегося с 15–16 ноября 2022 года в Индонезии.

"USAID предоставит поддержку через Всемирную продовольственную программу ООН (ВПП) для содействия дополнительным поставкам украинского зерна через Черноморскую зерновую инициативу", - говорится в пресс-релизе.

Агентство США по международному развитию также отчитывается о помощи украинским фермерам: USAID инвестировала $100 миллионов в инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине (AGRI-Украина).

"AGRI-Украина поддерживает украинское сельскохозяйственное производство и экспорт. Инициатива сосредоточена на четырех областях, которые имеют чрезвычайно важное значение для поддержки сельскохозяйственного экспорта Украины и ее вклада в глобальную продовольственную безопасность: обеспечение важных ресурсов для фермеров", - объясняет USAID.

Дополнительно агентство стремится привлечь не менее 150 миллионов долларов "финансирования от других доноров, фондов и частного сектора".

Напомним, 16 ноября сообщалось, что президент США Джо Байден попросил конгресс выделить более 37 млрд долларов экстренной помощи Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель объявил общую стоимость военной помощи Украине: она оценивается в 8 миллиардов евро.

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