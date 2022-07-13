USAID выделило более 12 млн долларов в поддержку женщин, пострадавших от российского насилия
USAID выделяет 12,4 миллиона долларов, которые будут направлены на поддержку жизненно важных услуг через гендерное насилие
Об этом сообщает UNFPA в Украине.
"Женщины и девушки, попавшие в боевые действия, сталкиваются с повышенным риском гендерно обусловленного насилия и жестокого обращения, включая сексуальное насилие и изнасилование, связанные с конфликтом, тогда как те, кто бежит в поисках безопасности, также подвергаются новым рискам и опасности", – отмечают в организации.
USAID профинансирует центры борьбы с гендерно обусловленным насилием в 30 местах и работу 60 мобильных команд, которые будут предоставлять психосоциальное консультирование наиболее уязвимым слоям населения по всей Украине. Также обеспечит финансирование национальной онлайн-платформы для поддержки пострадавших от насилия.
Кроме того, 20 общин смогут разрабатывать и внедрять программы, направленные на предотвращение гендерного насилия и усиление эффективности работы мобильных бригад на уровне своих территорий.
"При поддержке USAID, UNFPA предоставит денежную помощь для защиты благополучия, достоинства беременных и кормящих женщин, а также пострадавших от гендерно обусловленного насилия, – добавляют в организации. – Кроме того, женщины смогут обратиться в карьерные центры для поддержки и развития своей экономической независимости, что будет способствовать предотвращению и смягчению последствий ОПН".
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