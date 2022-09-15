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USAID предоставит Украине $33 млн в следующие 5 лет

15 сентября, 2022 четверг
17:53
Мир

Агентство США по международному развитию (USAID) начинает пятилетний проект поддержки финансового сектора Украины на 33 млн долларов

Об этом заявила заместитель главы USAID в Европе и Евразии Эрин МакКи, передает корреспондент Общественного.

“Финансовый сектор Украины продемонстрировал большую стойкость перед российской агрессией в стране. Однако давление на него, особенно на представителей частного сектора, растет, поскольку растут и риски ведения бизнеса”, - сказала МакКи.

Отмечается, что USAID предоставит Украине 33 млн долларов в поддержку финансового сектора.

Цель проекта состоит в том, чтобы построить функциональный конкурентный рынок, отвечающий стандартам Европейского Союза и интегрированный в международную финансовую систему.

Известно, что к проекту привлекут широкий круг государственных органов и финансовых посредников, включая банки, лизинговые, страховые и инвестиционные компании.

Особое внимание будет уделено поставщикам финансов в частном секторе. В частности, речь идет о небанковских финансовых учреждениях и финансовых технологических компаниях, которые необходимы для поддержки конкуренции и инноваций.

  • 13 июля USAID выделило более 12 млн долларов в поддержку женщин, пострадавших от российского насилия. Кроме того, 20 общин смогут разрабатывать и внедрять программы, направленные на предотвращение гендерного насилия и усиление эффективности работы мобильных бригад на уровне своих территорий.

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