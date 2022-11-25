Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в Twitter.

"В то время как Россия пытается отключить свет, USAID Ukraine предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру Украины, в то время как мы продолжаем стоять с Украиной", - написала она.

В результате российских атак 23 ноября все украинские АЭС были аварийно остановлены . Почти вся Украина осталась без света и воды.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал обесточивание Украины из-за российских атак ужасным началом зимы.

В Укрэнерго сообщили , что Украина планирует закупать электроэнергию у Европы.

Финляндия передаст Украине энергетическое оборудование, необходимое для стабилизации системы.

Франция решила передать Украине 100 мощных генераторов, которые помогут людям пережить зиму.

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