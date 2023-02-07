Об этом сообщило в Facebook министерство энергетики Украины.

"Эта помощь позволит Украине увеличить поставки электроэнергии в жилые дома, больницы, школы, объекты критической инфраструктуры и т.д. Мобильная электростанция произведена в США компанией General Electric", - говорится в сообщении.

Заместитель администратора USAID Изобель Коулман отметила, что США стремятся помочь украинцам пройти зиму и победить в войне.

"Правительство США обеспечивает критически важную поддержку, цель которой – помочь Украине и украинцам пройти зимний период и одержать победу в войне. USAID предоставило правительству Украины эту мобильную газотурбинную электростанцию американского производства для того, чтобы способствовать поставке электричества в дома, больницы, школы и предприятия критической инфраструктуры. В то время, когда РФ продолжает направлять свои удары на инфраструктурные объекты, это оборудование поможет укрепить энергобезопасность Украины. USAID и в дальнейшем будет оказывать свою поддержку Украине, чтобы она одержала победу в войне и победный мир", - сказала Коулман.

Министр энергетики Герман Галущенко назвал установку турбины первым практическим шагом по децентрализации энергосистемы Украины и поблагодарил народ и правительство США.

"Установление этой турбины станет первым практическим шагом в реализации стратегии Министерства энергетики Украины по децентрализации энергосистемы и развитию сетей малой генерации в нашей стране. Сейчас мы сможем обеспечить более надежную генерацию, особенно для нужд критической и социальной инфраструктуры, и обезопасить ее, учитывая возможные военные вызовы и риски. Мы искренне благодарны американскому народу и американскому правительству за постоянную поддержку в каждом элементе этой тяжелой войны. Ежедневно мы получаем важную помощь, в том числе оборудование и материалы для восстановления энергетической системы страны", - сказал Галущенко.