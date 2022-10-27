Об этом USAID сообщило в Twitter .

“Помощь Украине в подготовке к зиме растет. USAID передало 22 громадам 100 генераторов, которые обеспечат работу больниц, школ, органов власти, если инфраструктура будет повреждена атаками российских войск", – говорится в сообщении.

В USAID отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине уже более 700 генераторов.

Ранее Укрзализныця получила от Общества Красного Креста 35 генераторов для бесперебойной работы железнодорожных вокзалов Украины.

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