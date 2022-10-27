USAID передало Украине 100 генераторов для критической инфраструктуры
Агентство США по международному развитию (USAID) передало 22 громадам Украины 100 генераторов для обеспечения бесперебойной работы критической инфраструктуры
Об этом USAID сообщило в Twitter .
“Помощь Украине в подготовке к зиме растет. USAID передало 22 громадам 100 генераторов, которые обеспечат работу больниц, школ, органов власти, если инфраструктура будет повреждена атаками российских войск", – говорится в сообщении.
В USAID отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ передали Украине уже более 700 генераторов.
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