USAID передало дроны для мониторинга газовой инфраструктуры
ООО "Оператор ГТС Украины" через USAID Проект энергетической безопасности получил дроны для мониторинга газовой инфраструктуры
Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" в facebook.
"При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID – US Agency for International Development) через USAID Проект энергетической безопасности "Оператор ГТС Украины" получил дроны для мониторинга газовой инфраструктуры. Приборы активно используются одним из ЛВУМГ на юге Украины", - говорится в сообщении.
Кроме этого представитель ОГТСУ также отметил, что с помощью дронов можно обследовать труднодоступные участки газопроводов на территориях, где велись активные боевые действия, еще до проведения разминирования. Например, такая аэроразведка позволяет быстро обнаружить и ликвидировать разгерметизацию газопровода в результате попадания вражеской ракеты.
Как сообщалось, в начале апреля ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) получил от Агентства США по международному развитию (USAID) 6 генераторов.
- 13 апреля стало известно, что Шмыгаль подписал с USAID соглашение, которое увеличит поток иностранных инвестиций в Украину.
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