USAID передало дроны для мониторинга газовой инфраструктуры

Об этом сообщает ООО "Оператор ГТС Украины" в facebook.

"При поддержке Агентства США по международному развитию (USAID – US Agency for International Development) через USAID Проект энергетической безопасности "Оператор ГТС Украины" получил дроны для мониторинга газовой инфраструктуры. Приборы активно используются одним из ЛВУМГ на юге Украины", - говорится в сообщении.

Кроме этого представитель ОГТСУ также отметил, что с помощью дронов можно обследовать труднодоступные участки газопроводов на территориях, где велись активные боевые действия, еще до проведения разминирования. Например, такая аэроразведка позволяет быстро обнаружить и ликвидировать разгерметизацию газопровода в результате попадания вражеской ракеты.

Как сообщалось, в начале апреля ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) получил от Агентства США по международному развитию (USAID) 6 генераторов.