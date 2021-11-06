USAID будет поддерживать в Украине повышение уверенности и укрепление общественного доверия

Об этом заявила в ходе II форума идей и решений "Re:Open Zakarpattia" заместитель директора миссии USAID в Украине Сюзан Кутор, информирует Еспресо.TV .



«Предпосылкой для инвестиций является развитие общества. Нам нужно общее видение общества, которое в свою очередь приведет к появлению рабочих мест и инвестиций. Одно из средств для достижения этого – создать пространство для привлечения всего мультикультурного общества и разных этнических групп”, - отметила она.



По словам Сюзан Кутор, Закарпатье уже извлекло много уроков в этом, поэтому Украина может черпать опыт именно здесь.



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По мнению представительницы USAID, основным двигателем роста страны является молодежь, стремящаяся приобщаться не только своей энергией, но и конкретной работой в разных направлениях. И государство должно создать условия и платформы для развития молодежи, чтобы молодым людям не приходилось искать возможности для воплощения своих мечтаний за границей.



"Закарпатье делает определенные шаги в этом направлении и это придает оптимизм для региона и страны в целом", - отметила Сюзан Кутор. - Результаты опроса этого года показывают, что в Украине вырос уровень терпимости и толерантности, а это тоже залог развития”.



В дальнейшем USAID будет развивать в Украине две основные инициативы: повышение уверенности и укрепление общественного доверия. Закарпатье, по словам представительницы фонда, будет в центре внимания этих инициатив.

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