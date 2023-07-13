USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

Каждый участник программы сможет получить 1 тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения. То есть всего отберут 12 участников, которые получат удобрения.

Регистрация на получение помощи уже началась в Государственном аграрном реестре (ГАР) и продлится до исчерпания плановых объемов удобрений.

Подать заявку могут все аграрии, которые:

имеют в возделывании от 5 до 500 га в любой области Украины (кроме временно оккупированных территорий),

выращивают зерновые или масличные культуры,

зарегистрированы как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности семейные фермерские хозяйства.

"USAID поможет агропроизводителям обеспечить свои хозяйства необходимыми удобрениями осенью и продолжать работу на следующий год", - отметили в Минагрополитики.