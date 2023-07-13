USAID АГРО предоставит украинским фермерам минудобрения для осенней посевной
Правительство США через программу USAID АГРО бесплатно предоставит минеральные удобрения украинским агропроизводителям на осеннюю посевную кампанию. Всего раздадут 12 тонн удобрений
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Каждый участник программы сможет получить 1 тонну нитроаммофоски (NPK 16:16:16/15:15:15) для основного и припосевного внесения. То есть всего отберут 12 участников, которые получат удобрения.
Регистрация на получение помощи уже началась в Государственном аграрном реестре (ГАР) и продлится до исчерпания плановых объемов удобрений.
Подать заявку могут все аграрии, которые:
- имеют в возделывании от 5 до 500 га в любой области Украины (кроме временно оккупированных территорий),
- выращивают зерновые или масличные культуры,
- зарегистрированы как юридические лица или физические лица-предприниматели, в частности семейные фермерские хозяйства.
"USAID поможет агропроизводителям обеспечить свои хозяйства необходимыми удобрениями осенью и продолжать работу на следующий год", - отметили в Минагрополитики.
- 6 июля стало известно, что фермеры в 9 областях Украины получат от продовольственной организации ООН (ФАО) семена зерновых для осенней посевной . Аграрии смогут выбрать одну из двух озимых культур: пшеницу или ячмень.
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