Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Нью-Йорке Алькарас обыграл Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. 19-летний испанец впервые в карьере выиграл турнир самой престижной серии Grand Slam и возглавил мировой рейтинг.

Он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории. Сейчас Карлосу Алькарасу 19 лет и 4 месяца. Испанец побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюита, возглавившего в 2001 году рейтинг ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов) в возрасте 20 лет и 9 месяцев.

US Open

Мужчины. Финал

11 сентября

Нью-Йорк, США

Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3

11 сентября польская теннисистка Ига Швентек победила в финале Открытого чемпионата США Онс Жабер из Туниса.

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