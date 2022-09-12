US Open выиграл 19-летний теннисист, ставший самой молодой первой ракеткой мира в истории
В ночь на понедельник, 12 сентября, испанец Карлос Алькарас победил норвежца Каспера Рууда в финале Открытого чемпионата США и стал первой ракеткой мира
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Нью-Йорке Алькарас обыграл Рууда со счетом 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3. 19-летний испанец впервые в карьере выиграл турнир самой престижной серии Grand Slam и возглавил мировой рейтинг.
Он стал самой молодой первой ракеткой мира в истории. Сейчас Карлосу Алькарасу 19 лет и 4 месяца. Испанец побил рекорд австралийца Ллейтона Хьюита, возглавившего в 2001 году рейтинг ATP (Ассоциации теннисистов профессионалов) в возрасте 20 лет и 9 месяцев.
US Open
Мужчины. Финал
11 сентября
Нью-Йорк, США
Карлос Алькарас (Испания) – Каспер Рууд (Норвегия) 6:4, 2:6, 7:6 (7:1), 6:3
- 11 сентября польская теннисистка Ига Швентек победила в финале Открытого чемпионата США Онс Жабер из Туниса.
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