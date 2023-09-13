Фон дер Ляен во время своей речи рассказала об украинской писательнице Амелиной, которая погибла в результате обстрела РФ

Об этом сообщает Еспресо.

Урсула фон дер Ляен отметила, что Виктория Амелина была одной из выдающихся писательниц своего поколения и неутомимым борцом за справедливость.

Она рассказала, что в начале полномасштабного вторжения украинская писательница вместе с сыном приехали в Чехию. Когда чешский пограничник поставил штамп в паспорте украинки, она расплакалась. Ее сын не понял и спросил маму, почему она плачет. Зачем она ответила: "Потому что мы дома".

Читайте также :"Виктория Амелина - человек, сразу становившийся родным" .

"В тот день эта украинская мать почувствовала, что Европа – это ее дом. И народ Украины может доверять европейцам", – сказала глава Еврокомиссии.

Со временем писательница вернулась в Украину, оставив сына в безопасном месте, чтобы документировать военные преступления России. Однако год спустя женщина была убита российской баллистической ракетой во время ужина с коллегами.

В тот день Амелина была с тремя друзьями, среди которых был Гектор Абад, писатель из Колумбии. Он также присутствовал в зале Европарламента, где показал дипломатам фотопортрет украинской писательницы.

"Впоследствии он сказал, что не знает, почему он жив, а она погибла. Но теперь он рассказывает миру о Виктории. Чтобы сохранить память о ней и положить конец этой войне", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС сохранит память об украинской писательнице и всех других жертвах российской агрессии.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел около 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска, под обстрел попала село Беленькое. В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .