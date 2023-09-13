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Фон дер Ляен во время своей речи рассказала об украинской писательнице Амелиной, которая погибла в результате обстрела РФ

13 сентября, 2023 среда
13:45
Мир

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления по итогам года на заседании Европарламента вспомнила об украинской писательнице Виктории Амелиной, погибшей от ракетного удара РФ по Краматорску

Об этом сообщает Еспресо.

Урсула фон дер Ляен отметила, что Виктория Амелина была одной из выдающихся писательниц своего поколения и неутомимым борцом за справедливость.

Она рассказала, что в начале полномасштабного вторжения украинская писательница вместе с сыном приехали в Чехию. Когда чешский пограничник поставил штамп в паспорте украинки, она расплакалась. Ее сын не понял и спросил маму, почему она плачет. Зачем она ответила: "Потому что мы дома".

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"В тот день эта украинская мать почувствовала, что Европа – это ее дом. И народ Украины может доверять европейцам", – сказала глава Еврокомиссии.

Со временем писательница вернулась в Украину, оставив сына в безопасном месте, чтобы документировать военные преступления России. Однако год спустя женщина была убита российской баллистической ракетой во время ужина с коллегами.

В тот день Амелина была с тремя друзьями, среди которых был Гектор Абад, писатель из Колумбии. Он также присутствовал в зале Европарламента, где показал дипломатам фотопортрет украинской писательницы.

"Впоследствии он сказал, что не знает, почему он жив, а она погибла. Но теперь он рассказывает миру о Виктории. Чтобы сохранить память о ней и положить конец этой войне", - сказала Урсула фон дер Ляен.

Президент Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС сохранит память об украинской писательнице и всех других жертвах российской агрессии.

Ракетный удар по Краматорску

Об обстреле Краматорска 27 июня первым в эфире телемарафона сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Обстрел центра города произошел около 19:32, данные о пострадавших и разрушениях уточнялись.

Также оперативно об этом написал в телеграмме руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он отметил , что кроме Краматорска, под обстрел попала село Беленькое. В Офисе Генпрокурора сообщили , что по состоянию на 23:00 от попадания снаряда в заведение питания погибли четыре человека, в том числе 17-летняя девушка. Ранения различной степени тяжести получили 42 человека, среди которых 8-месячный младенец.

Владимир Зеленский прокомментировал обстрел Краматорска, заявив, что каждое такое проявление террора снова и снова доказывает и нам, и всему миру, что Россия заслуживает только одного по результатам всего, что она наделала – поражение и трибунал, справедливые и законные суды против всех российских убийц. и террористов.

28 июня корректировщика ракетного удара задержали . Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Подробнее о ходе событий читайте по ссылке .

Культура
Украина
Еврокомиссия
Война с Россией
ракетний удар
Урсула фон дер Ляйен
Мир про Украину
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