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Урсула фон дер Ляен: Важно разблокировать Черное море, чтобы продолжить экспорт зерна из Украины

19 июля, 2023 среда
06:52
Экономика

Для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров критически важно восстановить транспортные связи по Черному морю

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Укринформ.

"Я глубоко обеспокоена движением России к прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции. Есть риск, что это принесет продовольственную опасность очень многим уязвимым странам по всему миру", - сказала президент.

Также она подчеркнула, что ЕС всеми имеющимися средствами будет продолжать работать для обеспечения продовольственной безопасности и будет активно использовать "коридоры солидарности" на границах с Украиной.

"Черноморская инициатива предоставила дополнительные 35 миллионов тонн. Поэтому мы, наверное, будем продолжать вывозить аграрную продукцию из Украины на глобальный рынок через "коридоры солидарности". Но важно разблокировать Черное море и продолжать экспорт этим путем", - добавила Урсула фон дер Ляен.

Что известно о "зерновом соглашении"

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно между Россией и ООН и Украиной и ООН при посредничестве Турции в июле 2022 года в Стамбуле. Затем ее несколько раз продолжали.

В январе Мининфраструктуры заявило, что в результате действий россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия . оккупанты тормозят инспекцию судов, которые вывозят зерно в страны третьего мира.

В марте 2023 года РФ сообщила участникам соглашения о продлении соглашения всего на 60 дней вместо 120. Срок этих договоренностей истекал 18 мая.

Для ее продолжения оккупанты требовали:

  • переподключение Россельхозбанка к SWIFT

  • возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания

  • отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты

  • возобновление работы аммиакопровода "Тольятти – Одесса"

  • разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.

17 мая действие "зернового соглашения " было продлено на 60 дней. Требования россиян не удовлетворили.

Уже 5 июня в РФ заявили , что не видят перспектив продления соглашения в июле, а 22 июня в МИД Украины отметили , что не видят готовности россиян продолжать "зерновую инициативу". Сомнения в продлении зернового соглашения 4 июля озвучили и в Великобритании.

5 июля в ООН заявили о готовности направить своего представителя в Москву, чтобы "спасти зерновое соглашение". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал , что его страна ведет работу над продлением "зернового соглашения" на два года.

12 июля Эрдоган заявил , что получил от Путина предложения по продлению "зернового соглашения". В этот же день генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину продлить соглашение в обмен на переподключение Россельхозбанка к SWIFT. Кремль требовал этого раньше.

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. А Кулеба начал срочные консультации ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Впоследствии министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен отреагировала на выход России из "зернового соглашения", назвав это "очень жалким".

Мир
Украина
Россия
зерно
Война с Россией
Урсула фон дер Ляйен
Мир про Украину
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