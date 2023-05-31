Урсула фон дер Ляен призвала всех, кто может, предоставить Украине дальнобойное оружие
Глава Еврокомиссии заявила, что предложения относительно начала переговоров по завершению войны России против Украины должны учитывать полный вывод российских войск с ее территории. Для этого Киев должен получить больше оружия
Об этом сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления на форуме безопасности GLOBSEC 2023.
Глава Еврокомиссии призвала "всех, кто может" предоставить Украине артиллерию и оружие большой дальности.
"Настоятельная потребность – это военная помощь для поддержки усилий украинских Вооруженных сил. Вот почему мы предложили закон о производстве боеприпасов – мы называем его ASAP. Мы хотим подтолкнуть нашу оборонную промышленность к увеличению производства столь необходимых 155-миллиметровых и 152-миллиметровых артиллерийских снарядов. те, кто может, должны предоставить артиллерийские установки и системы вооружения большой дальности, которые могут помочь Украине выровнять на поле боя разрыв в дальности сил вторжения", - сказала фон дер Ляен.
Она также подчеркнула, что поддержка необходима и для боевой подготовки украинской армии.
"Государства-члены многое делают, и мы, на европейском уровне, тоже делаем свою часть. До конца года мы подготовим 30 тысяч военнослужащих и женщин-военнослужащих", - добавила глава Еврокомиссии.
По ее словам, прекращение огня, что приведет к замораживанию конфликта, не принесет продолжительного мира.
- Еврокомиссия выделила Украине новый транш макрофинансовой помощи на €1,5 млрд. Средства будут направлены на выплату зарплат, пенсий и ремонт критической инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.08
Покупка 37.08Продажа 37.6
-
EUR
Покупка 39.84Продажа 40.65
- Актуальное
- Важное