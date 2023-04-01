Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на дипломатические источники.

Известно, что действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг, на этом посту с 1 октября 2014 года, должен был сложить полномочия еще в прошлом году и планировал возглавить центральный банк в родной Норвегии, но в связи с нападением РФ на Украину срок его полномочий решил продлить до 30 сентября 2023 года.

Формальные выборы генсека не предусмотрены, поскольку 30 стран-членов западного альянса выбирают нового лидера консенсусом.

Американцы обычно не выдвигают своего кандидата, поскольку американский генерал традиционно занимает должность Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе. Тем не менее, Белый дом оказывает большое влияние на того, кто получит эту должность.

Издание отмечает, что британские источники предполагают, что Лондон, скорее всего, наложит вето на кандидатуру фон дер Ляен, ссылаясь на ее "плохой послужной список во главе Минобороны Германии".

Известно, что министр обороны Британии Бен Уоллес также фигурирует среди кандидатов и претендует на то, чтобы стать первым за 20 лет генсеком НАТО из Британии.