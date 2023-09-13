Урсула фон дер Ляен: Новая волна расширения ЕС должна быть катализатором прогресса

Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала во время выступления по итогам года на заседании Европарламента.

"Еврокомиссия открывает отчеты о верховенстве права для стран, которые хотят стать членами ЕС. Для них это ускорит путь к членству в ЕС. Это также поможет странам в проведении реформ. Мы открываем двери в Европейский Союз", - заявила глава Еврокомиссии.

По словам Урсулы фон дер Ляен, принятие новых членов в ЕС нелегко, но Еврокомиссия будет защищать принцип принятия новых стран-участниц.

"Мы знаем, что Украина имеет прогресс от того, как она получила статус страны-кандидата. Мы должны готовиться к финальному укомплектованию ЕС. Мы вышли за пределы железного занавеса. Новая волна расширения ЕС должна быть катализатором прогресса. Мы сможем расширить ЕС до уровня 30 + стран", - подчеркнула глава Европейской комиссии.

23 августа Европейская комиссия обвинила власти России, в частности диктатора Владимира Путина, в возвращении полномасштабной войны на европейский континент, попытке исказить историю и распространении теории заговора, чтобы взорвать европейские демократии.







