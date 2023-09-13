Урсула фон дер Ляен: Новая волна расширения ЕС должна быть катализатором прогресса
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Европейский Союз может расшириться до более чем 30 стран
Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала во время выступления по итогам года на заседании Европарламента.
"Еврокомиссия открывает отчеты о верховенстве права для стран, которые хотят стать членами ЕС. Для них это ускорит путь к членству в ЕС. Это также поможет странам в проведении реформ. Мы открываем двери в Европейский Союз", - заявила глава Еврокомиссии.
По словам Урсулы фон дер Ляен, принятие новых членов в ЕС нелегко, но Еврокомиссия будет защищать принцип принятия новых стран-участниц.
"Мы знаем, что Украина имеет прогресс от того, как она получила статус страны-кандидата. Мы должны готовиться к финальному укомплектованию ЕС. Мы вышли за пределы железного занавеса. Новая волна расширения ЕС должна быть катализатором прогресса. Мы сможем расширить ЕС до уровня 30 + стран", - подчеркнула глава Европейской комиссии.
- 23 августа Европейская комиссия обвинила власти России, в частности диктатора Владимира Путина, в возвращении полномасштабной войны на европейский континент, попытке исказить историю и распространении теории заговора, чтобы взорвать европейские демократии.
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