Урсула фон дер Ляен анонсировала помощь Украине для устранения последствий разрушения Каховской ГЭС
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен анонсировала предоставление гуманитарной помощи Украине для устранения последствий подрыва Каховской ГЭС россиянами
Об этом она написала в Twtter.
Еврокомиссия предоставит Украине:
- насосы для грязной воды;
- пожарные рукава;
- мобильные водоочистные станции;
- лодки.
Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.
"Россия должна будет расплатиться за военные преступления, совершенные в Украине. Разрушение дамбы, вопиющая атака на гражданскую инфраструктуру ставит под угрозу тысячи людей в Херсонской области. Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты", - пишет она.
- Во вторник, 6 июня, российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Началась эвакуация жителей опасных районов, президент Украины созвал экстренное заседание Совбеза и обороны. Подробно о том, как развивалась ситуация утром 6 июня, можно прочитать по этой ссылке .
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