Об этом она написала в Twtter.

Еврокомиссия предоставит Украине:

насосы для грязной воды;

пожарные рукава;

мобильные водоочистные станции;

лодки.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Европа будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

"Россия должна будет расплатиться за военные преступления, совершенные в Украине. Разрушение дамбы, вопиющая атака на гражданскую инфраструктуру ставит под угрозу тысячи людей в Херсонской области. Европа мобилизует поддержку через наш механизм гражданской защиты", - пишет она.