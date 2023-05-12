Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности собрала доказательства вины еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Харьковской области, в частности, о расположении боевых позиций украинских РСЗО "Град".

Полученные координаты захватчики использовали при подготовке прицельных ракетно-артиллерийских ударов.

По данным следствия, преступник - житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал". Во время дистанционного общения он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных предатель использовал своих знакомых. Кроме того, привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов. Всю полученную информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер Телеграмм в виде отметок на Google-карте.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения.