Уроженец Луганщины получил 15 лет заключения за передачу РФ координат украинских РСЗО
Злоумышленник "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град" на Харьковщине
Об этом сообщает СБУ.
Служба безопасности собрала доказательства вины еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Харьковской области, в частности, о расположении боевых позиций украинских РСЗО "Град".
Полученные координаты захватчики использовали при подготовке прицельных ракетно-артиллерийских ударов.
По данным следствия, преступник - житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал". Во время дистанционного общения он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.
Для сбора разведданных предатель использовал своих знакомых. Кроме того, привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов. Всю полученную информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер Телеграмм в виде отметок на Google-карте.
По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения.
- Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.89
-
EUR
Покупка 40.68Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное