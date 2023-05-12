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Уроженец Луганщины получил 15 лет заключения за передачу РФ координат украинских РСЗО

12 мая, 2023 пятница
16:28
Криминал

Злоумышленник "сливал" врагу информацию о расположении боевых позиций украинских реактивных систем залпового огня "Град" на Харьковщине

Об этом сообщает СБУ.

Служба безопасности собрала доказательства вины еще одного российского агента, который передавал оккупантам локации Сил обороны в Харьковской области, в частности, о расположении боевых позиций украинских РСЗО "Град".

Полученные координаты захватчики использовали при подготовке прицельных ракетно-артиллерийских ударов.

По данным следствия, преступник - житель Луганщины, который в начале полномасштабного вторжения по собственной инициативе вышел на двух российских военных с позывными "Яша" и "Урал". Во время дистанционного общения он предложил оккупантам свою помощь в войне против Украины.

Для сбора разведданных предатель использовал своих знакомых. Кроме того, привлек свою жену для обработки медиафайлов с координатами украинских объектов. Всю полученную информацию злоумышленник посылал оккупантам через мессенджер Телеграмм в виде отметок на Google-карте.

По материалам украинской спецслужбы суд назначил ему 15 лет заключения.

  • Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области.
СБУ
Луганщина
Война с Россией
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