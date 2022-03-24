"Урожайный день": ВСУ сбили российские дрон и истребитель

Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" Вооруженных Сил в Фейсбуке.



"И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. Они упали", – говорится в сообщении.



Напомним, ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель.