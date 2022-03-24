"Урожайный день": ВСУ сбили российские дрон и истребитель
На Харьковском направлении Вооруженные Силы Украине сбили БПЛА и истребитель Су-34
Об этом сообщило Воздушное командование "Восток" Вооруженных Сил в Фейсбуке.
"И снова у ПВО урожайный день на Харьковском направлении! Враг недосчитался 1 БПЛА и еще одного истребителя-бомбардировщика Су-34. Они упали", – говорится в сообщении.
- Напомним, ВСУ под Чугуевым сбили российский истребитель.
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