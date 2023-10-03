Урожай зерна в Украине ожидается на уровне 79 млн. тонн, 75% нужно экспортировать, - Шмигаль
Премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания правительства заявил, что в этом году урожай зерна будет на 10% больше, чем в текущем году. Украине для внутренних нужд достаточно 25%, остальное нужно экспортировать
Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.
По прогнозам Министерства аграрной политики, урожай этого года будет на уровне более 79 млн тонн, что на 10% больше, чем в том году. По состоянию на 3 октября, уже намолочено почти 42 млн тонн зерновых и масличных культур.
По словам Шмыгаля, хороший урожай – результат не только благоприятной погоды, но и последовательной поддержки аграриев, что означает, что Украина сохранит свое стратегическое значение гаранта глобальной продовольственной безопасности.
"Для внутренних нужд нам достаточно около 25% собранного зерна, остальное нужно экспортировать. Потому что это ресурсы для фермеров, это валютная выручка для государства, это продовольствие для голодающих стран", — подчеркнул глава Правительства.
В частности, Денис Шмигаль отметил, что на западной границе уже сейчас следует строить мосты, а не строить стены.
"Нам нужны широкие транзитные пути для экспорта продовольствия. Это важно для устойчивости нашей экономики. Это важно для мира, ведь это глобальная продовольственная безопасность", - подчеркнул Денис Шмигаль.
Как отметил премьер-министр, Украина рассчитывает на действенность предложенного механизма верификации и контроля украинского агроэкспорта, на транзитные пути солидарности от ЕС, расширение возможностей дунайских портов и новые зерновые коридоры.
-
По данным министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в ближайшее время Украина намерена запустить дополнительный наземный железнодорожный коридор для экспорта зерна. На этот момент министр не предоставил деталей относительно маршрута нового железнодорожного коридора.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.38 Покупка 37.38Продажа 38.17
- EUR Покупка 39.67Продажа 40.71
- Актуальное
- Важное