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Урожай кукурузы в Украине кое-где не соберут до весны, - представитель Всеукраинского аграрного совета

24 ноября, 2022 четверг
16:02
Экономика

Представитель Всеукраинского аграрного совета заявил, что в некоторых регионах Украины из-за погодных условий работники не смогут собрать урожай кукурузы в этом году до конца зимы

Об этом во время брифинга в Медиацентре рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук .

"Ездя по Украине, мы видим, что кукуруза стоит в полях. И во многих регионах она будет стоять еще целую зиму", – рассказал Марчук.

Эксперт добавил, что аграрии, которые не успеют собрать урожай кукурузы в этом году до старта весенней посевной, не будут сеять эту культуру весной 2023 года.

В настоящее время кукуруза является популярным продуктом на международном рынке, поэтому сокращение площади посевов будет иметь негативные последствия для украинских сельхозтоваропроизводителей.

Также Марчук подчеркнул, что в текущем маркетинговом году украинские аграрии планировали собрать около 30 миллионов тонн кукурузы.

"Это достаточно хороший показатель, но мы соберем гораздо меньше", - добавил эксперт.

  • 1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".
  • В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.
  • 2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".
  • 5 ноября эксперт по международной политике Рамис Юнус заявил, что демарш РФ нацелен прежде всего против Турции .
  • Украина в сентябре и октябре продемонстрировала хорошие показатели экспорта зерновых и за осенний период может выйти на довоенные объемы, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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Общество
зерно
аграрии
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