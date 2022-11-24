Об этом во время брифинга в Медиацентре рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук .

"Ездя по Украине, мы видим, что кукуруза стоит в полях. И во многих регионах она будет стоять еще целую зиму", – рассказал Марчук.

Эксперт добавил, что аграрии, которые не успеют собрать урожай кукурузы в этом году до старта весенней посевной, не будут сеять эту культуру весной 2023 года.

В настоящее время кукуруза является популярным продуктом на международном рынке, поэтому сокращение площади посевов будет иметь негативные последствия для украинских сельхозтоваропроизводителей.

Также Марчук подчеркнул, что в текущем маркетинговом году украинские аграрии планировали собрать около 30 миллионов тонн кукурузы.

"Это достаточно хороший показатель, но мы соберем гораздо меньше", - добавил эксперт.

1 ноября объявили о старте проекта украинского дунайского пароходства "Дунайский зерновой путь".

В тот же день Украина, ООН и Турция согласовали возобновление "зернового коридора", однако потребовали от РФ дополнительных гарантий безопасности.

2 ноября министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил о старте работы "зернового коридора".

5 ноября эксперт по международной политике Рамис Юнус заявил, что демарш РФ нацелен прежде всего против Турции .

Украина в сентябре и октябре продемонстрировала хорошие показатели экспорта зерновых и за осенний период может выйти на довоенные объемы, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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