Урожай кукурузы в Украине кое-где не соберут до весны, - представитель Всеукраинского аграрного совета
Представитель Всеукраинского аграрного совета заявил, что в некоторых регионах Украины из-за погодных условий работники не смогут собрать урожай кукурузы в этом году до конца зимы
Об этом во время брифинга в Медиацентре рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук .
"Ездя по Украине, мы видим, что кукуруза стоит в полях. И во многих регионах она будет стоять еще целую зиму", – рассказал Марчук.
Эксперт добавил, что аграрии, которые не успеют собрать урожай кукурузы в этом году до старта весенней посевной, не будут сеять эту культуру весной 2023 года.
В настоящее время кукуруза является популярным продуктом на международном рынке, поэтому сокращение площади посевов будет иметь негативные последствия для украинских сельхозтоваропроизводителей.
Также Марчук подчеркнул, что в текущем маркетинговом году украинские аграрии планировали собрать около 30 миллионов тонн кукурузы.
"Это достаточно хороший показатель, но мы соберем гораздо меньше", - добавил эксперт.
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