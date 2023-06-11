Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Сейчас практически вдвое уменьшилась затопленность площади, сейчас она составляет 77 кв.км, сейчас средний уровень воды составляет менее четырех метров - 3,93 м и эта цифра продолжает снижаться. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов - 32 на правом берегу и 14 - на левобережье, на деоккупированной территории под водой еще остается около 3800 жилых домов", - рассказал глава области.

Сейчас есть три населенных пункта, где отошла вода. Там будет продолжаться специальная работа - сначала будут заходить взрывотехники, правоохранители, экологи, коммунальщики, а потом уже мирные жители.

Спасатели и волонтеры продолжают эвакуацию гражданских лиц.

Ситуация с подтоплением

6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.

В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду. 7 июня, подтопления держались в четырех районах Николаева.

По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.

В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.

Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.

Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.

За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился.