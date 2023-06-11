Уровень затопления в Херсонской области продолжает снижаться, в трех населенных пунктах уже отошла вода
По состоянию на вечер 11 мая средний уровень воды упал до отметки 3,93 метра, эта цифра продолжает снижаться
Об этом информирует глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Сейчас практически вдвое уменьшилась затопленность площади, сейчас она составляет 77 кв.км, сейчас средний уровень воды составляет менее четырех метров - 3,93 м и эта цифра продолжает снижаться. Подтопленными остаются 46 населенных пунктов - 32 на правом берегу и 14 - на левобережье, на деоккупированной территории под водой еще остается около 3800 жилых домов", - рассказал глава области.
Сейчас есть три населенных пункта, где отошла вода. Там будет продолжаться специальная работа - сначала будут заходить взрывотехники, правоохранители, экологи, коммунальщики, а потом уже мирные жители.
Спасатели и волонтеры продолжают эвакуацию гражданских лиц.
Ситуация с подтоплением
6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр, также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь.
В результате на вечер вторника в Николаеве зафиксировали подтопление в четырех районах города. Уровень воды поднялся на 82 см. В области были разрушены и затоплены мосты и огороды. В среду. 7 июня, подтопления держались в четырех районах Николаева.
По состоянию на 8 июня в акватории Николаева уровень воды вырос до 102 см, а в Херсонской области фиксировали отступление воды на 6 см.
В пятницу, 9 июня, в Николаеве продолжили следить за уровнем воды в акватории. Сообщалось, что за ночь уровень воды в городе упал на 2 см, а утром еще на 3 см.
Утром 9 июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявил , что уровень воды в области упал на 20 см, затоплено 3624 дома 32 населенных пунктов.
Утром 10 июня сообщалось, что в акватории Николаева уровень воды составляет 88 сантиметров. В то же время в Херсоне уровень воды в Днепре превышал привычную отметку на 4 метра 72 сантиметра, однако за ночь он опустился на 31 сантиметр.
За ночь уровень воды на Херсонщине и в Николаеве, подвергшихся подтоплениям в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС, снизился.
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