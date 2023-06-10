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Уровень воды в ставке-охладителе ЗАЭС стабилен, – Энергоатом

10 июня, 2023 суббота
10:37
Война с Россией

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой

Об этом сообщили в субботу, 10 июня, в telegram-канале Энергоатома.

"По состоянию на 08:00 10 июня уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м, а в пруду-охладителе Запорожской АЭС - 16,67 м, и этого вполне достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний

Фото: НАЭК "Энергоатом"

Отмечается также, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.

Как изменилась ситуация на ЗАЭС после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Ночью 6 июня россияне взорвали дамбу Каховской ГЭС (подробно об этом читайте по ссылке ). В Энергоатоме заявили , что подрыв Каховской ГЭС может иметь негативные последствия для ЗАЭС, но ситуация контролируемая.

7 июня в мэрии Энергодара отметили , что жителям лучше покинуть город, поскольку ситуация на ЗАЭС может выйти из-под контроля в любой момент.

Также в МАГАТЭ заявили : если темпы падения уровня воды сохранятся, ЗАЭС не сможет перекачивать воду из Каховского водохранилища через два дня.

На вечер 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище составлял 12,5 м – ниже так называемой мертвой точки, ниже которой водозабор невозможен. Об этом сообщил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

Впрочем, вечером 8 июня в МАГАТЭ отметили : по предварительным выводам экспертов, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Однако для точной информации специалисты МАГАТЭ пригласили доступ к месту измерение уровня воды в водохранилище, а также канал Запорожской ТЭС, примыкающий к ЗАЭС.

В пятницу, 9 июня, Энергоатом издал распоряжение о переводе блока №5 Запорожской АЭС в состояние "холодной остановки". Принятое решение было вызвано невозможностью устранить на оккупированной россиянами станции выявленные нарушения требований ядерной и радиационной безопасности.

Украина
Запорожская АЕС
атомная энергетика
Военные новости
Каховская ГЭС
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